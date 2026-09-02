Operazione McTominay non pericolosa: i precedenti nel mondo del calcio

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“Aritmie del genere non sono pericolose quando sono isolate, senza sintomi e si verificano in un cuore forte e strutturalmente normale”

“Scott non ha nulla da temere e come lui tutti quelli che lo amano e i suoi tifosi”. Il Corriere dello Sport spiega infatti che “aritmie del genere non sono pericolose quando sono isolate, senza sintomi e si verificano in un cuore forte e strutturalmente normale”. A rafforzare il messaggio rassicurante ci sono anche numerosi precedenti nel mondo del calcio.

McTominay operato, tutti i precedenti illustri

Nel pezzo vengono ricordati i casi di Lichtsteiner, Khedira, Abel Hernandez, Mazraoui e Coman, tutti alle prese in passato con situazioni analoghe. Il quotidiano evidenzia che sono stati “tutti sottoposti a interventi di correzione perfettamente riusciti e tutti rientrati in campo nel giro di un mese, un mese e mezzo”.