Allegri, idea doppio play: come cambierebbe la mediana
Ci sono possibili soluzioni tattiche a disposizione di Massimiliano Allegri per provare a dare una nuova fisionomia al Napoli. Una delle ipotesi riguarda il passaggio al 4-2-3-1, senza modificare la linea difensiva a quattro ma intervenendo sugli equilibri del centrocampo. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
Napoli, idea doppio play
Nel pezzo del quotidiano si legge che “si può restare sempre a quattro in difesa, ma rileggendo la zona centrale del campo”. La novità principale riguarderebbe la composizione della mediana, con Stanislav Lobotka e Billy Gilmour insieme davanti alla difesa.
Secondo la Gazzetta, l'idea sarebbe quella di affiancare “a Lobotka il dinamismo geometrico di Gilmour”, anche per provare a fare a meno di un Anguissa giudicato attualmente opaco.
Una soluzione che avrebbe conseguenze anche sulla posizione di Kevin De Bruyne. Il belga potrebbe infatti essere avanzato sulla trequarti, lasciando “che KDB resti alle spalle di Hojlund, sospeso tra Politano e Alisson Santos (o Lang)”. Ne nascerebbe quello che la rosea definisce un 4-2-3-1, un sistema che, secondo il quotidiano, “un suo perché ce l’avrebbe”,
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