McTominay in difficoltà, i quotidiani lo notano: "Serata grigia, non segna più"

Non brilla ancora Scott McTominay, che non riesce a imporsi neppure con lo Sporting e conferma di star attraversando un momento complesso da un punto di vista tattico e forse anche fisico. Meno bene degli altri e anche i quotidiani lo sottolineano.

"Scott ha vissuto un'altra serata grigia, all'ombra di De Bruyne. L'anglo-scozzese non incide e non segna più, vaga sulla sinistra senza più riempire l'area. Va rianimato, a costo di trovargli un'altra collocazione e di investirlo di altre funzioni", scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "L’unico meno brillante è stato McTominay, ma va capito: non è un robot, non può giocare tutte le partite al 100%", è invece un commento che si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.