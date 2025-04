McTominay mette Hamsik nel mirino per una statistica: il dato

L’impatto di Scott McTominay sulla Serie A è stato devastante: per fisicità, per resistenza, per capacità di inserimento. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "E quindi di fare gol: sono già 8 in questo campionato, buoni per aggiornare il personale libro dei record. È già a più uno rispetto all’ultima Premier con lo United. E mai aveva fatto meglio.

Adesso, però, ha messo nel mirino uno dei giocatori più amati dell’era De Laurentiis: Marek Hamsik. Al suo primo anno in massima serie: 9 reti, tantissimi per un centrocampista al debutto, capace negli anni di spingersi pure a 12 centri. Scott adesso ha sei partite a disposizione per provare a superarlo" sottolinea la rosea.