Mendes sta portando Gattuso alla Lazio: novità domani con Inzaghi in bilico

Rino Gattuso ripartirà molto probabilmente dalla Lazio. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Ringhio, congedato via tweet, ha già salutato squadra e staff. Destinazione? Se ne occupa sempre Mendes: la pista caldissima, dopo il «no» alla Fiorentina, è quella che porta alla Lazio. Rino resta in attesa degli sviluppi dell’incontro previsto domani tra Inzaghi e Lotito: Mihajlovic che tiene in stand by il Bologna è la pista alternativa".