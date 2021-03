Mertens scatenato col Benevento: ha segnato più di un gol a partita ai sanniti

Quando vede giallorosso - i colori sociali del Benevento - Dries Mertens si scatena. Alla formazione sannita 'Ciro', come viene chiamato a queste latitudini, ha segnato ieri al ritorno da titolare e si è trattato del quinto gol in appena quattro partite in cui l'ha affrontata. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.