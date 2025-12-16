Milan-Napoli, Gazzetta: "Leao a rischio. Si decide tutto oggi"

vedi letture

Massimiliano Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Santiago Gimenez giovedì nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. E Leao, riuscirà a recuperare? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il numero 10 milanista sarà comunque sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan in Arabia Saudita, ma è a forte rischio la sua presenza contro il Napoli. Chi giocherà quindi in attacco contro il Napoli? Christian Pulisic è certo di una maglia da titolare, mentre il suo compagno di reparto dovrebbe essere Christopher Nkunku, a meno che Allegri non decida di avanzare Ruben Loftus-Cheek al fianco dell'americano. Il francese sta mostrando qualche timido segnale di risveglio nelle ultime partite, anche se sta facendo ancora troppo poco. Giovedì potrebbe quindi avere una nuova grande chance per dare finalmente una svolta alla sua stagione", si legge.