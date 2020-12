Milik via a gennaio: contatti intensi con l'Atletico Madrid

Tra le priorità in vista del mercato di gennaio in casa Napoli c'è sicuramente la questione Arek Milik. Si cerca una sistemazione per il polacco, con una pista che sembra diventare più calda rispetto ad altre. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Il Napoli è sempre attento alle intuizioni di mercato guardando soprattutto ai giovani talenti che possono rappresentare un investimento per il futuro. La priorità è il mercato in uscita, soprattutto la situazione di Milik, è tornato a muoversi l’Atletico Madrid con contatti molto intensi".