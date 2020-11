"Mister, non ho tentazioni e resto con piacere": Fabiàn e la telefonata a Gattuso

Retroscena di mercato svelati da Alfredo Pedullà sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. I protagonisti sono Dries Mertens e Fabiàn: “Dries Mertens aveva quasi deciso, 80 per cento, di andare all’Inter: il filo diretto con Lukaku, poi il ribaltone. L’amore di Dries per Napoli e il lavoro ai fianchi di Rino, quel 20 per cento è lievitato.

Sabato 3 ottobre Fabian memorizza un’offerta dell’Atletico Madrid: 50 milioni di euro al Napoli. Lo spagnolo telefona a Gattuso: ‘Mister, non ho tentazioni, resto con piacere’. Ciao mercato, alla prossima”.