Modulo già scelto e ballottaggio in attacco: ultime di formazione in vista di Parma

Il Napoli che domenica debutta al Tardini di Parma potrebbe giocare col 4-3-3 con uno tra Mertens e Osimhen inizialmente in panchina. E' questo lo scenario prospettato dal Corriere dello Sport, col nigeriano favorito, a quanto pare, per una maglia da titolare. Altro se ne saprà solo a partire da oggi, con la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Gattuso avrà una settimana a sua disposizione per scegliere la miglior formazione possibile.