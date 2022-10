Moviola CdS - Al Napoli manca un rigore! Fa discutere il rosso a Laurienté

Il Napoli strapazza 4-0 il Sassuolo e avrebbe dovuto calciare anche un rigore. E' questo quanto si evince dalla moviola del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli strapazza 4-0 il Sassuolo e avrebbe dovuto calciare anche un rigore. E' questo quanto si evince dalla moviola del Corriere dello Sport: "Manca un rigore al Napoli, per il mani di Rogerio, lungo la direzione di Rapuano che interrompe il gioco pochissime volte (appena undici falli fischiati, per l’arbitro romagnolo che aveva diretto anche Napoli-Sassuolo dello scorso anno). Una linea coerente, esposta a chiare lettere anche al tecnico Dionisi che a un certo punto chiede spiegazioni dopo un intervento su Traore non punito. Sull’espulsione di Laurienté fa discutere il primo giallo: severo, quello che arriva per il tocco su Lobotka mentre è ineccepibile la sanzione al francese che travolge Demme".