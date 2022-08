Moviola CdS boccia Fourneau: "Manca rigore netto al Napoli e rosso per il Monza"

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Domenica da dimenticare per Fourneau. L'arbitro di Napoli-Monza rimedia un 4.5 in pagella sul Corriere dello Sport per evidenti errori: "Tiro di Anguissa, Ranocchia tocca con la pancia, poi il pallone finisce sul braccio destro che è larghissimo, “innaturalmente più grande”, e fa il movimento verso il pallone stesso: rigore netto, chiaro, al monitor ancor di più. Innaturalmente, non succede nulla.



Gamba alta di Ferrari su Lobotka, ben sopra il ginocchio, forse possiamo discutere sull’intensità, ma il gesto è davvero brutto: anche qui, non si va oltre una semplice punizione. Era rosso".