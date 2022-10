Moviola Cds: "Il VAR salva proprio Irrati: ecco perché non è rigore"

"Il VAR salva proprio Irrati: ecco perché non è rigore" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Roma-Napoli 0-1

"Il VAR salva proprio Irrati: ecco perché non è rigore" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Roma-Napoli 0-1. L'episodio che ha fatto discutere maggiormente è il contatto Ndombele-Rui Patricio in area giallorosso, con Irrati che inizialmente ha fischiato il rigore, salvo poi tornare sui suoi passi dopo il richiamo del VAR Di Paolo. Secondo la moviola del quotidiano corretta la decisione di Irrati di cancellare il rigore: "fossimo a valutare un fuorigioco sarebbe una giocata e non una deviazione, il che lo differenzia da quello di Terracciano in Fiorentina-Inter di sabato sera: lì il pallone non aveva subito deviazioni sostanziali, il portiere viola lo aveva appena sfiorato. Il fatto che, dopo aver deviato il pallone, ci sia il contatto fra i due giocatori, non è sostanziale al rilevamento del fallo del portiere: avendo toccato il pallone ha “conquistato” tutte le garanzie costituzionali, non può più essere colpevole di fallo". Rischia l'espulsione Smalling al 69' con una scarpata su Osimhen: "se Osi fosse caduto, sarebbe stato giallo chiaro per Smalling, il secondo".