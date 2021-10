Moviola CdS - Problema rigori per l'arbitro: ne manca uno al Napoli

"La moviola di Napoli-Legia. Problema rigori, ne manca uno" scrive il Corriere dello Sport nella sua analisi. Non benissimo lo spagnolo Del Cerro Grande in Napoli-Legia, manca un rigore agli azzurri: Cross dalla fascia di Lozano, davanti a lui Nawrocki intercetta il pallone con il braccio sinistro, quello opposto al tiro: è più che un’impressione che il giocatore del Legia intercetti il pallone (la mano è anche aperta) in maniera non proprio consona, anche se potrebbe sembrare in dinamica con l’azione. Secondo il Corriere l'intervento era da rigore. Giusto annullare l'autogol di Miszta (Osimhen era in fuorigioco). Non erano da rigore l'episodio di Insigne tra Wieteska e Johansson e il braccio di Nawrocki su cross di Demme.