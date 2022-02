Moviola CdS: "Proteste Cagliari per gol Osimhen, ma è tutto regolare"

Ottima prova di Sozza in Cagliari-Napoli, l'arbitro è stato promosso, l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola analizza i due episodi: "Altare e Dalbert vanno entrambi su un pallone che il Napoli vorrebbe deviato di mano. In realtà - anche per come schizza via - la deviazione arriva con la spalla destra di Altare più che con la mano destra di Dalbert che, fra l’altro, è poggiata sul compagno nel tentativo di... difendersi dal contatto inevitabile, solo silent check per Valeri da Lissone".

Proteste vane anche per il Cagliari: "Protesta anche il Cagliari, stavolta per la rete realizzata da Osimhen, chiedendo un fallo su Altare che era in marcatura sul nigeriano. L’attaccante azzurro salta abbastanza libero, c’è forse un contatto minimo con il braccio destro, ma assolutamente nella dinamica di un’azione regolare".