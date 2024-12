Moviola CdS spegne inutili polemiche: "Rigore netto quello dato al Napoli"

vedi letture

Che bravo Cosso: da IV al campo, il rigore è netto. Così titola la moviola che il Corriere dello Sport dedica all'operato del direttore di gara Francesco Cosso in Napoli-Venezia: "Mettete in fila queste informazioni: era stato designato come Quarto uomo ed improvvisamente s’è trovato al Maradona; era più di un anno che non dirigeva in A (dal 21 agosto 2023); ha diretto bene una gara sempre aperta; ha dato un rigore in campo, praticamente in tempo reale; perché non s’è mai disunito e scomposto; perché è stato accettato dai giocatori e dal punti di vista comportamentale è stato granitico.

Il pomeriggio di Francesco Cosso da Reggio Calabria, che ha sostituito all’ultimo l’internazionale (ufficialmente dal 1 gennaio) Marchetti, è stato quasi perfetto. E magari segnerà la svolta, a Rocchi piacendo.Ha chiuso la sua 9ª gara in carriera in A (altro dato da sapere) con 22 falli fischiati e tre gialli. Partiamo dal rigore, visto in campo e da posizione non impeccabile. Però proprio da lì ha visto il braccio sinistro largo di Idzes sul cross di Olivera, rigore netto, dato sul campo. Chiede due volte il rigore il Venezia, in entrambi i casi vede bene l’arbitro".