Napoli in corsa per lo scudetto in caso di playoff: i dettagli sugli eventuali spareggi

I playoff realtà in caso di nuovo stop al campionato: è questo il Piano B proposto da Gravina in controtendenza rispetto alle richieste della Lega di Serie A. Ora, dettaglio non trascurabile, bisogna costruire una griglia di partenza per gli spareggi. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che sarà lo stesso numero uno della Figc a provvedere: l'idea, a quanto pare, è quella di inserire le prime sei dell'attuale classifica per la lotta allo scudetto (dunque anche il Napoli) e le ultime sei per contendersi la salvezza.