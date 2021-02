Napoli verso il 3-4-3, CdM: "In questa stagione non c'è una sola identità tattica"

Cambio modulo contro l'Atalanta, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "In questa stagione il Napoli non ha avuto un’identità tattica definita, ha oscillato tra varie filosofie e sistemi di gioco: dal calcio verticale visto nella goleada contro l’Atalanta al baricentro più basso adottato per esempio contro il Parma. Gattuso ha come priorità migliorare l’atteggiamento difensivo, pensa anche ad una svolta tattica che ha sperimentato a Castel Volturno. Si va verso la difesa a tre, la scelta del 3-4-3, il sistema di gioco visto con interpretazioni diverse nel finale contro la Juventus in Supercoppa e contro il Parma".