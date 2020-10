Nella 'bolla' Gattuso si è convinto: il 4-2-3-1 sarà il modulo base della stagione

La bolla di Castel Volturno ed una convinzione ormai salda: questo Napoli dovrà giocare 4-2-3-1. Si parla di Rino Gattuso e del nuovo modulo sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Sono 12 le reti segnate dal Napoli nelle tre partite disputate finora. Al conto manca la sfida contro la Juventus che si sarebbe dovuta giocare all’Allianz Stadium, tre domeniche fa, e che non si è disputata per l’assenza del club di De Laurentiis, bloccato a Napoli dal provvedimento dell’Asl che ne aveva impedito la partenza per il capoluogo piemontese per i casi di Covid. Sono 8, invece, i punti in classifica, perché oltre al 3-0 a tavolino, il Giudice sportivo ha inflitto al Napoli anche un punto di penalizzazione, così come previsto dal regolamento.

Insomma, momenti di grande tensione, che Gattuso e i suoi hanno vissuto nella bolla di Castel Volturno, valorizzando la clausura con il lavoro quotidiano. In quei giorni s’è convinto che il 4-2-3-1 dovrà essere il modello base, che il potenziale offensivo deve essere sostenuto in tutto