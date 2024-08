Neres-Napoli, ad un passo! Gazzetta: "Benfica rassegnato all'idea di perderlo"

vedi letture

Il classe 1997 ha da tempo l'accordo con gli azzurri per un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione

David Neres è sempre più vicino al Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna sottolinea come l'esterno brasiliano non sia stato convocato dal Benfica per la prima giornata di campionato. Il classe 1997 ha da tempo l'accordo con gli azzurri per un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione, ma non c'è ancora un'intesa tra le due società sulla valutazione del suo cartellino.

Se il Napoli non vorrebbe andare oltre i 25 milioni, il Benfica ne chiede 30 bonus compresi, ma - ricorda la rosea - la mancata convocazione di ieri conferma come ormai gli encarnados abbiano accettato l'idea di lasciarlo partire. Nelle idee di mister Conte Neres giocherebbe in coppia con Kvaratskhelia alle spalle del centravanti e dovrebbe sfruttare la sua fantasia e la tecnica per creare la superiorità numerica partendo dal centrodestra.