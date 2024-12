Neres show, Cds: "5 gol in 2 gare con lui, ora è difficile tenerlo fuori"

vedi letture

David Neres show. Ottimo impatto per il brasiliano, due gare e cinque gol per il Napoli con Kvaratskhelia out a Udine e poi in campo nella ripresa a Marassi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport elogia l'attaccante brasiliano che ha dimostrato tutte le sue qualità e ora si prenota per giocare più spesso. Magari già col Venezia per la terza da titolare.

"L’uomo di San Paolo è stato decisivo a Genova come a Udine: un assist, un autogol e vari mal di testa procurati (agli avversari) in due serate, in mezzo a un campionario di giocate quantomeno incisive e spesso decisive. Sarà un caso – e non lo è – ma con lui titolare il Napoli ha segnato tre reti all’Udinese e due al Genoa dopo cinque partite concluse realizzandone al massimo una".