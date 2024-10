Nessun disegno criminale contro i calciatori: individuati i malviventi della rapina di Neres

Prima David Neres, una quarantina di giorni fa. Poi negli ultimi giorni prima Juan Jesus e poi Matteo Politano sono entrati nel mirino di alcuni malviventi. Ma tra i tre brutti episodi non ci sono legami, come si legge sul Corriere dello Sport: "Le forze dell’ordine, che proprio negli ultimi giorni hanno riconosciuto quattro individui riconducibili alla rapina di Neres, hanno escluso collegamenti fra i tre episodi, sgomberando per il momento il campo dall’ipotesi di un disegno criminoso contro i calciatori azzurri.

Gli investigatori della Polizia di Stato di Napoli - secondo quanto raccolto dall’Ansa - ritengono che non ci sia una regia unica. Tra l’altro sembrerebbe che solo nel caso di Jesus ad agire siano stati dei ladri avvezzi all’uso delle tecnologie, per via dei dispositivi gps ritrovati nella vettura. Le indagini procedono".