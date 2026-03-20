Niente napoletani a Cagliari, ma grande sostegno per la partenza in Sardegna

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Il Napoli dovrà vivere la trasferta in Sardegna di questa sera contro il Cagliari senza il sostegno del proprio pubblico sugli spalti della Unipol Domus. Le autorità hanno infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi azzurri per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. Settore ospiti chiuso a loro ma aperto per altre iniziative.

Come riportato dall’edizione campana di La Repubblica, nonostante il provvedimento, una parte del tifo partenopeo ha deciso comunque di far sentire la propria vicinanza alla squadra. Circa un centinaio di sostenitori si è radunato all’aeroporto sardo per accogliere il gruppo e trasmettere entusiasmo e fiducia in vista della sfida. Il clima, tra cori e incitamenti, è stato quello di chi continua a credere nelle ambizioni stagionali del Napoli.