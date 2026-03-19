Infortuni Napoli, Conte sorride: potrebbero tornare in tre dopo la sosta

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Il rientro di questo "tris" si potrebbe vedere non per lo scontro diretto Napoli-Milan, ma per Parma-Napoli del turno successivo

Non solo Lobotka, che può tornare col Cagliari tra i convocati. Per le prossime partite, infatti, Conte potrebbe ritrovare altri giocatori preziosi per il finale di stagione. Al momento sono quattro ai box ma presto potrebbe restarne solo uno. Dunque, l'infermeria del Napoli inizia a svuotarsi. Lo riferisce il quotidiano Il Mattino, secondo cui nel post sosta - si legge - Antonio Conte potrà riavere Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo e David Neres.

Il rientro di questo "tris" si potrebbe vedere non per lo scontro diretto Napoli-Milan, ma per Parma-Napoli del turno successivo, nel weekend dopo Pasqua. A quel punto, poi, solo Amir Rrahmani, difensore degli azzurri, resterebbe ai box. Per l'ex Verona, infatti, è previsto ancora un mese e mezzo di stop.

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