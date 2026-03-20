Sorpresa Lang: torna a Napoli per la convalescenza dopo l'infortunio

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Disavventura in Champions League per Noa Lang. L'ex PSV, reduce da un intervento alla mano per un taglio al pollice come aveva chiarito il suo club, il Galatasaray, a sorpresa, è intenzionato a trascorrere la sua "convalescenza" proprio a Napoli, città nella quale ha mantenuto la sua base. Lo ha scritto il quotidiano Il Mattino oggi in edicola con tutti gli aggiornamenti sull'argomento.

"La stagione resta a rischio, così mettendo in secondo piano anche la questione riscatto dal Napoli a fine stagione. A proposito di Napoli: Lang passerà parte della convalescenza in città, dove ancora ha mantenuto una base fissa visto che non è stato ceduto in Turchia a titolo definitivo (la moglie è tornata spesso a Napoli in queste settimane, in compagnia delle altre mogli del gruppo azzurro). Chissà che questo non possa anche incidere sul prossimo mercato estivo, con l'olandese che non ha mai negato la volontà di proseguire in azzurro".