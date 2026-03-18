Cyborg Hojlund, Gazzetta: "Processo di ‘lukakizzazione’ è stato completato"

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Dal 28 ottobre a oggi non si è mai fermato. Sempre in campo, sempre dentro la partita. Rasmus Højlund è diventato una certezza assoluta del Napoli di Antonio Conte, un punto fermo attorno al quale ruota l’intero reparto offensivo. Come evidenzia un passaggio della Gazzetta dello Sport, il centravanti danese ha raggiunto una continuità impressionante: "Dal 28 ottobre, non ha più saltato una gara. Rasmus è un Cyborg, metà uomo, metà macchina". Una definizione forte, quasi estrema, che rende perfettamente l’idea dell’impatto fisico e mentale del numero 9 azzurro.

Luakizzazione completata

Ma non è solo una questione di resistenza. Il salto di qualità di Højlund riguarda soprattutto il suo modo di stare in campo. Sempre secondo la Gazzetta, infatti, "arriva ovunque, sia su passaggi indirizzati, sia su lanci lunghi ad alleggerire la pressione". Una presenza costante, totale, che permette al Napoli di respirare anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Il vero capolavoro, però, porta la firma di Antonio Conte. L’allenatore salentino ha lavorato in profondità sul danese, trasformandolo radicalmente. "Conte ha trasformato in pochi mesi il danese. Era un centravanti da area di rigore, da attacco alla profondità. Adesso ha imparato a lavorare spalle alla porta, il processo di ‘lukakizzazione’ è stato completato", si legge ancora sul quotidiano.