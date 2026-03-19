Meret, possibile brutta notizia dopo il Cagliari. E può valere anche per l'estate

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Secondo quanto riportato da Il Mattino, il friulano sarebbe infatti indietro nelle gerarchie del ct Gennaro Gattuso in vista del Mondiale.

Non è stata una stagione semplice per Alex Meret, tra infortuni, alternanza con Milinkovic-Savic e un rendimento condizionato da diversi stop. Il portiere del Napoli, che potrebbe comunque partire titolare nella prossima sfida contro il Cagliari, rischia però una delusione importante anche in chiave Nazionale.

Meret, niente Nazionale?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il friulano sarebbe infatti indietro nelle gerarchie del ct Gennaro Gattuso in vista del Mondiale. Il commissario tecnico dovrebbe convocarlo insieme a Donnarumma, Carnesecchi e Vicario, ma al momento Meret sarebbe l’ultimo nelle preferenze. La qualificazione dell’Italia è in discussione e per il numero uno del Napoli il rischio è quello di restare fuori dalla lista definitiva. Una possibile beffa al termine di un’annata segnata da difficoltà e continui stop fisici.