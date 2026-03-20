Manna a Dazn: "Conte ha un altro anno, futuro non è in dubbio. Su McTominay..."

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De Bruyne, Alisson, Conte: tanti i temi toccati dal ds del Napoli Giovanni Manna nella sua intervista a Dazn. "De Bruyne arriva da un periodo in cui è rimasto fermo, è tornato in una buona condizione, ha lavorato molto, ma da qui a dire che sta meglio di quando è arrivato è un po' difficile perché è fermo da quattro mesi, però è un campione e ha lavorato molto e ci darà una mano in queste ultime partite".

Alisson? Umile, intelligente, ha fatto un percorso lungo per arrivare a grandi livelli. Aveva le caratteristiche di velocità e dribbling che cercavamo in estate. Ci poteva dare una mano per avere anche delle alternative. Allo Sporting non era titolare ma è stata una buona opportunità per noi anche per le condizioni in cui operavamo.

Futuro Conte? Per come abbiamo lavorato quest'anno con tante difficoltà, il suo lavoro è stato fondamentale, ci ha permesso di vincere un titolo e siamo pienamente dentro l'obiettivo Champions. Ha un altro anno di contratto e non è in discussione. Siamo contenti di quanto fatto in questi due anni.

Futuro McTominay? Ha altri due anni di contratto, c'è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare, ne stiamo parlando senza fretta, non diventerà un tormentone".