Murale Jorit al Maradona diventerà meta di turisti e pellegrinaggio

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Tutto pronto per l'inaugurazione del murale realizzato dallo street artist Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti. L’opera raffigura un undici ideale del Napoli che attraversa le epoche: da Zoff, Krol e Juliano, simboli degli anni Settanta, fino ai protagonisti dei primi due scudetti come Maradona, Careca e Bruscolotti, passando per campioni più recenti come Hamsik, Cavani, Mertens, Koulibaly e Ghoulam.

Secondo il 'Corriere del Mezzogiorno' oggi in edicola, il murale sarà, come già accade per quello storico di Diego ai Quartieri Spagnoli, meta di turisti. "Come spesso accade, in questo genere di Hall of Fame resta sempre fuori qualcuno. Ma Jorit ha provato a raccontare così, e ugualmente, l'amore tra la città e la squadra di calcio e la sua opera, sembra certo, diventerà nel tempo un altro motivo di pellegrinaggio a Fuorigrotta".