Niente partite Serie A in chiaro, l'Antitrust tutela i contratti esistenti ma apre sugli highlights

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulla questione partite in chiaro. Non ve ne saranno, questo per l'intervento dell'Antistrust che ha sottolineato come l'iniziativa sarebbe andata contro i contratti esistenti e la Legge Melandri. E non vi sarà un provvedimento ad hoc. L'unico passo concesso ai non abbonati a Sky e DAZN è quello di anticipare gli highlights delle gare del pomeriggio in prima serata sulla RAI, a partire da lunedì.