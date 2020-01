Niente regista, tocca ancora ad Allan in attesa di Lobotka

Per l’ultima volta dovrebbe ritrovarsi a fare ciò che solitamente non fa: il regista è un ruolo delicato ma spesso è anche solo una parola, indica un ruolo che ognuno interpreta a modo proprio, Allan ad esempio se ne sta a due passi dai difensori ma il pallone, avendo altre caratteristiche, preferisce smistarlo velocemente senza correre rischi inutili. Da quando è arrivato Gattuso, il brasiliano è stato scelto come interprete ideale di una posizione di campo al momento scoperta, in attesa del mercato. Si lavora intensamente per Lobotka, il Napoli conta di sbloccare quanto prima la trattativa col Celta Vigo, Gattuso spera di poterlo avere a disposizione con la Lazio sabato prossimo. Ma tra due giorni, contro la capolista l’Inter, l’emergenza continuerà e solo grazie alla disponibilità di Allan non sarà un problema attendere ancora qualche giorno per lo specialista.

REGISTA. Allan ha giocato da centrale di centrocampo col Parma e poi, per qualche minuto, anche col Sassuolo, quando al suo posto inizialmente è stato schierato Fabian. Esperimento non riuscito, troppo lento e prevedibile lo spagnolo per ricoprire un ruolo estremamente delicato. Per questo Allan lunedì tornerà al “suo” posto e, secondo la strategia del Napoli, lo farà per l’ultima volta, almeno in questo periodo, lasciando aperta la porta dell’imprevedibilità legata a squalifiche e/o infortuni.

INTERPRETAZIONE. Il brasiliano garantisce copertura, è intelligente tatticamente, aiuta i compagni e poi lascia che la sfera corra veloce e con precisione attraverso altri piedi. I suoi li utilizza per rincorrere gli altri e per velocizzare la manovra. Poi, quando Lobotka arriverà, Allan tornerà a fare la mezzala, con compiti di copertura ma anche potendosi spingere oltre la metà campo, magari ripetendo la rete del Mapei che ha inaugurato l’ultima e preziosa rimonta.

ADDIO 2019. Allan ricomincia, accoglie con fiducia il nuovo anno, aspetta un rinnovo di contratto che lentamente s’avvicina e intanto sui social ha così commentato il 2019 appena trascorso, l’anno del Psg, dell’ammutinamento, delle difficoltà da dimenticare in fretta: «Grazie signore per un 2019 pieno di benedizioni e di insegnamenti. Grazie, padre, per avermi tenuto saldo di fronte a ogni difficoltà e ostacolo che mi è venuto incontro. Grazie padre per la benedizione di un altro angelo che sta arrivando nella mia vita. Grazie, Signore, per la vita di mia moglie e dei miei figli. Grazie padre per tutta la famiglia e gli amici che anche lontani fanno sempre il tifo e pregano ... Per chiunque un 2020 pieno di felicità, salute e saggezza per tutti ... Felice 2020». Questa la sua lettera social.