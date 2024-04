No, non succede solo a Napoli: anche il neo-interista Taremi non gioca più al Porto

Due giocatori che potrebbero arrivare alla Pinetina con un ritmo partita tutto da ritrovare, al netto degli impegni estivi e delle vacanze.

In vista della prossima stagione, l'Inter che si avvia senza particolari ostacoli alla conquista del suo 20esimo Scudetto ha già definito e chiuso due colpi di mercato. Già da settimane, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno trovato gli accordi del caso con due prossimi svincolati di lusso come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Due giocatori - analizzano i colleghi di Tmw - che potrebbero arrivare alla Pinetina con un ritmo partita tutto da ritrovare, al netto degli impegni estivi e delle vacanze. Perché in questo finale di stagione, con modi e dinamiche diverse, entrambi stanno piano piano perdendo centralità all'interno delle attuali squadre in questo finale di stagione. Il polacco del Napoli oltre ad essere stato escluso dalla lista Champions ha perso gradi e protagonismo anche in campionato, col suo apporto che da titolare indiscusso è passato a part time, seppur con una presenza in campo comunque piuttosto continuativa. L'attaccante iraniano del Porto dopo le partite con la sua Nazionale in Coppa d'Asia ha messo insieme una sola presenza con i Dragoes. 22 minuti in campionato nella sconfitta contro l'Arouca. Poi un problema fisico, già risolto, e almeno due mancate convocazioni per "scelta tecnica".