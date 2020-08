"Non siamo secondi a nessuno": striscione di protesta dei tifosi del Bari contro i De Laurentiis

Non siamo secondi a nessuno. A Bari una parte della tifoseria non ha ancora smaltito la delusione per il mancato accesso in Serie B e, come spiega Tuttosport, in città cresce il malcontento di una parte dei sostenitori contro Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore è stato esposto uno striscione davanti allo stadio San Nicola che invoca al rispetto ed a patti chiari, ribadendo ‘Noi non siamo secondi a nessuno’.