Non solo il sogno scudetto: Napoli primo in altre cinque classifiche di Serie A

Oltre ai 46 gol fatti e ai 14 subiti, nessuno ha fatto meglio, la squadra di Spalletti è prima per possesso palla, assist e tiri. 50 punti, ma non solo: con 33' 39'' di media a partita, il Napoli è primo per possesso palla. Si spiega così il primo posto anche per tiri, 328, davanti alla Fiorentina che è seconda anche nella classifica del possesso palla. Con 37 assist puliti, il Napoli è primo anche nei suggerimenti. Lo si legge sul Corriere dello Sport.