Non solo vittorie: ADL ha chiesto due cose a Gattuso

Vittorie, punti e non solo. Gattuso è in bilico e De Laurentiis ha molte richieste per il suo allenatore: "Le prossime partite saranno dirimenti, il presidente azzurro chiede sì vittorie, ma anche prestazioni in cui la squadra dimostri vitalità e senso di appartenenza. Dimostri un gioco, eviti le distrazioni fatali (individuali e di gruppo) che hanno determinato la dispersione di tanti punti".