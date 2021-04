Nuovo tour de force, ma Gattuso non ha ansia: c'è una grande differenza con l'ultimo

Nuovo tour de force per il Napoli, ma c'è una grande differenza rispetto all'ultimo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Gattuso ha ritrovato la libertà di scelta, ad aprile ci saranno due gare infrasettimanali: il recupero contro la Juventus e la sfida contro la Lazio di giovedì 22 ma stavolta giocare tre giorni non mette ansia come nell’emergenza di febbraio. A novembre il Napoli pagò dazio per la sosta delle Nazionali, soprattutto per il calvario di Osimhen dopo l’infortunio rimediato contro la Sierra Leone. Dalla spalla di Victor a quella di Mertens ma stavolta dopo lo spavento ci sono state le rassicurazioni".