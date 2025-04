Occhi su Krstovic: il Napoli manderà un osservatore per Lecce-Como

Tra questi, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche il Napoli.

Nikola Krstovic è una delle conferme positive della stagione del Lecce, con l'attaccante che si sta guadagnando l'interesse di diversi club importanti. Tra questi, secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche il Napoli.

"Il Napoli sabato farà osservare dal vivo Krstovic in occasione della gara al Via del Mare contro il Como. Per strapparlo alla società del presidente Sticchi Damiani servono 25 milioni. Cifra trattabile a 20 più bonus, a meno che i giallorossi non retrocedano" si legge sul quotidiano.