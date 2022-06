Olivera e Kvaratskhelia a Napoli prossima settimana: presenti ai primi test a Castel Volturno

Ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio della stagione. Si avvicina il momento del Napoli di iniziare il cammino di preparazione alla prossima stagione, con un primo incontro fissato per la prossima settimana: "In agenda la prossima settimana tra mercoledì e giovedì: raduno al centro sportivo di Castel Volturno, i primi test, la conoscenza con i nuovi Olivera e Kvaratskhelia e poi, venerdì 8 luglio, la partenza per il Trentino.

Destinazione Dimaro Folgarida, Val di Sole: lavoro e mercato, come fece intuire De Laurentiis nei pressi della fine del campionato".