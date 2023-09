Osimhen bocciato dai quotidiani: pioggia di 5 spunta e un 4.5!

Quarta partita di fila senza andare a segno. E se nelle altre non aveva colpe stavolta ce l'ha tutta sulla coscienza

Quarta partita di fila senza andare a segno. E se nelle altre non aveva colpe stavolta ce l'ha tutta sulla coscienza: errore dagli undici metri che vale due punti persi. È come sempre il più pericoloso dei suoi, lo testimonia il palo in avvio, ma continua il periodo di difficoltà a centrare lo specchio. La Gazzetta dello Sport analizza così la prestazione di Victor Osimhen contro il Bologna, inevitabilmente macchiata dal rigore calciato malamente fuori e dalle polemiche poco velate per la sostituzione nel finale: "Il rigore sbattuto fuori è dirimente nel giudizio. Ma è lui l'unica soluzione offensiva del Napoli, cercato troppo con la palla addosso e non nello spazio". "Il migliore ed anche il peggiore. Faccia pace con la dea bendata che, dopo la traversa di Braga, l’inchioda al palo costruito da sé, sulla imbucata di Raspadori. Sbaglia il rigore, sbaglia a reagire in quel modo vistoso e plateale con Garcia", conferma l'insufficienza il Corriere dello Sport.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 5