Osimhen è l'MVP di Salernitana-Napoli: "Leader, trascinatore, cannibale devastante!"

Il Napoli continua la sua marcia trionfale. 50 punti nel girone d'andata, 2-0 contro la Salernitana, primo posto sempre più consolidato

Il Napoli continua la sua marcia trionfale. 50 punti nel girone d'andata, 2-0 contro la Salernitana, primo posto sempre più consolidato. Anche a Salerno il protagonista indiscusso è stato Victor Osimhen, bomber implacabile e trascinatore di questo Napoli delle meraviglie. Per La Gazzetta dello Sport, con 7 in pagella, è stato il migliore degli azzurri: "Ancora un'altra prova da leader e trascinatore. Quando la palla gira lenta nella trequarti lui comunque fa a sportellate e si crea le occasioni. Sino al gol da grande opportunista. E ne sfiora almeno altri due". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Un cannibale che vuol dare la sensazione di essere umano: tredicesimo gol in campionato, in una gara nella quale fa tutto, crea e va a difendere. Decisivo, determinante, devastante persino quando non esagera".

Voto 7 anche da Tuttosport: "Conferma di attraversare un momento epocale nonostante questa, a spazi chiusi, non sia la partita ideale per lui. Ma lui ha la chiave per aprire le difese". 7,5 il voto che troviamo su TMW: "Puoi marcarlo a uomo, puoi raddoppiarlo, puoi costruire una gabbia ad hoc per lui, ma troverà sempre il modo e il tempo per sfuggire via al difensore. Altro giro, altro gol, per la terza gara di fila: sono 13 in 15 gare disputate in campionato. Semplicemente inarrestabile".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5