Osimhen in gol solo con Mertens in campo: il dato con Gattuso

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens migliora Victor Osimhen. E viceversa, ovviamente. Basta guardare all'ultima partita o alla scorsa stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport: "I precedenti Ci dicono che la coppia insieme funziona. Certo nella scorsa stagione il Napoli pur avendo lo stesso sistema di gioco - il 4-2-3-1 - con un altro allenatore (Rino Gattuso) aveva uno sviluppo di gioco un po’ diverso. Dunque i paragoni non possono calzare alla perfezione. Ma siccome parliamo degli stessi due attaccanti, emerge un dato che può far riflettere anche Spalletti sulle proprie prossime scelte. Nel campionato scorso con i due titolari in campo il Napoli viaggiava alla media di 2,3 punti a partita, vale a dire un ritmo da scudetto. E Osimhen ha realizzato i suoi 10 gol in A della passata stagione, tutti in gare in cui è sceso in campo anche Mertens. E nessuno quando mancava il belga".