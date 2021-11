Osimhen in Nazionale, Gazzetta: "Non hanno neppure provato a capire le sue condizioni"

Victor Osimhen è stato convocato dalla Nigeria per le prossime sfide. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "A scanso di equivoci il commissario tecnico della Nigeria, Gernot Rohr, ha messo Victor Osimhen in cima ai suoi pensieri. Insomma dall’Africa non hanno nemmeno provato a capire bene le condizioni fisiche attuali del centravanti del Napoli, ma lo vogliono a Lagos e contano di utilizzarlo nelle due gare in programma con la Liberia, il 13 novembre, e contro Capo Verde il 16".