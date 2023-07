Osimhen, Kvara e altri otto sicuri di non giocare contro l'Anaune: l'elenco

Contro l'Anaune Val di Non, oggi in amcihevole, non è prevista la partecipazione al test di Kvara e degli azzurri arrivati da 48 ore

Contro l'Anaune Val di Non, oggi in amichevole, non è prevista la partecipazione al test di Kvara e degli azzurri arrivati da 48 ore: Meret, Rrahmani, Ostigard, Zielinski, Raspadori, Lobotka, Kvaratskhelia ed Elmas hanno goduto di un supplemento di vacanza, perché la loro stagione è finita più tardi degli altri compagni. Per loro Garcia ha previsto una fase di lavoro “a secco”, così da permettergli una partecipazione nella sfida di lunedì contro la Spal. Lo scrive il quotidiano Tuttosport.