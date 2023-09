Osimhen non segna ma i voti sono alti: "Non è fortunato, ma che impegno"

Non è stata una partita fortunata quella di ieri sera per Victor Osimhen, che ha corso e calciato tantissimo, senza però trovare fortuna

Non è stata una partita fortunata quella di ieri sera per Victor Osimhen, che ha corso e calciato tantissimo, senza però trovare fortuna contro lo Sporting Braga. "Probabilmente meno lucido rispetto allo scorso anno, sicuramente più sfortunato. Ha tante occasioni ma non gliene entra una", scriviamo noi di TUTTOmercatoWEB, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come sia lui ad innescare Di Lorenzo per il gol del vantaggio.

I voti:

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5