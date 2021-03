Osimhen promosso dai quotidiani: "Torna al gol con un super scatto! Ma ne sbaglia un altro"

Un gol splendido e un altro fallito per Victor Osimhen contro il Bologna. La sua prova è stata giudicata con un 6.5 dal Corriere della Sera.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Chiude la partita tornando al gol, il suo gol, con una ripartenza, scatto e tiro vincente".

Voto 7 anche per il Corriere dello Sport: "Prima crea un serio grattacapo a Danilo e Soumaoro, poi li beffa e segna il 2-0, infine sbaglia il gol del 3-0".