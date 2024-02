Osimhen sfida Lewandowski: la sfida degli ottavi passa dai loro gol

Lo scrive Il Mattino, che mette a confronto i due bomber più attesi dello scontro tra il Barcellona e gli azzurri di Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese e mezzo dopo l'ultima volta, Victor Osimhen è pronto a tornare protagonista con il Napoli. Lo scrive Il Mattino, che mette a confronto i due bomber più attesi dello scontro tra il Barcellona e gli azzurri di Francesco Calzona, proprio il nigeriano e Robert Lewandowski. Il passato contro il presente, due bomber diversi che hanno in comune un solito destino: quello di segnare. Il Napoli si aggrappa ad Osi, Xavi a Lewa, in quella che non è la miglior stagione del polacco in carriera. Ma tanto del destino di questo ottavo di finale passa dai loro piedi.

Le parole di Calzona su Osimhen

"Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lunghissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadra domani dopo l'ultimo allenamento", ha detto ieri nella sua conferenza di presentazione, pre gara contro i blaugrana.