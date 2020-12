Osimhen torna a Napoli, già previsto il rientro: Gattuso fissa una data

E' il giorno di Victor Osimhen. Oggi torna l'attaccante nigeriano, che era in Belgio per curarsi dopo la lussazione alla spalla destra. Il bomber ex Lille sarà visitato subito o al massimo domani. Gattuso lo aspetta e, secondo Repubblica, ha cerchiato in rosso la data del 20 gennaio, quando il Napoli affronterà la Juve per la Supercoppa Italiana.