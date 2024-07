Osimhen 'vedeva' la Torre Eiffel, ora gli Appenini dell'Alto Sangro: brusca frenata all'affare

vedi letture

Osi farà parte della compagnia che giovedì partirà dal centro sportivo di Castel Volturno per raggiungere l'Aqua Montis di Roccaraso,

Ad un certo punto, nell'ultimo weekend del ritiro in Val di Sole, Victor Osimhen ha cominciato a vedere la Torre Eiffel dalla finestra della sua stanza d'albergo a Dimaro: e invece, erano le Dolomiti. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si riassumono gli ultimi giorni del nigeriano, che sembrava ad un passo dal Psg prima che la trattativa subisse una frenata.

"Al massimo, volando un po' con la fantasia, gli Appennini che inchiodano l'Alto Sangro come la cornice di una fotografia. Un'immagine sbiadita che negli ultimi giorni ha ripreso colore, corpo, realtà: a oggi, per il livello della storia tra il Napoli e il Paris Saint-Germain, Osi farà parte della compagnia che giovedì partirà dal centro sportivo di Castel Volturno per raggiungere l'Aqua Montis di Roccaraso, il quartier generale della squadra per la seconda fase della preparazione, in programma fino al 9 agosto a Castel di Sangro"