Ospina resta in dubbio: ha ancora dolore quando calcia il pallone, domani la decisione

Non solo Hysaj, Osimhen e Rrahmani, Rino Gattuso sbotta anche per un quarto giocatore che ha avuto problemi in nazionale. Si tratta di David Ospina che - riferisce Tuttosport - è rientrato con un problema muscolare ed ora persiste un po' di dolore quando calcia il pallone. La decisione arriverà in prossimità della gara, ma è già stato allertato Meret.