Ounas, c'è l'assalto del Marsiglia: netta la posizione di Spalletti

Il Marsiglia in pressing su Adam Ounas. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club francese ha messo sul piatto tredici milioni di euro per convincere il Napoli a cedere il talentuoso esterno d'attacco. La posizione di Spalletti, spiega il quotidiano, è chiara e non vorrebbe rinunciare ad un elemento che considera di grande prospettiva, ma la volontà del tecnico dovrà fare i conti con le esigenze di bilancio.

Sul futuro dell'esterno che ha giocato lo scorso anno al Crotone, verrà presa una decisione solo in questi ultimi giorni di mercato.